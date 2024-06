Ansu Fati tego lata wróci do Barcelony, ale być może tylko na chwilę. Zainteresowanie 21-letnim skrzydłowym wykazuje bowiem m.in. Bayer Leverkusen - uważa katalońska gazeta SPORT.

NurPhoto SRL / Alamy Na zdjęciu: Ansu Fati

Fati przymierzany do Bayeru. Zagra pod wodzą Xabiego Alonso?

Przyszłość Ansu Fatiego stoi pod dużym znakiem zapytania. Lewoskrzydłowy w ostatniej kampanii przebywał na wypożyczeniu w angielskim Brighton & Hove Albion, ale Mewy ostatecznie nie zdecydowały się na wykupienie 21-latka. Dziesięciokrotny reprezentant Hiszpanii wróci zatem do Barcelony, z którą rozpocznie przygotowania do nowego sezonu. Odejście wciąż perspektywicznego zawodnika z Barcy ciągle jest jednak możliwe.

Czy Ansu Fati wróci do dawnej formy? Tak 0% Nie 100% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Ansu Fati wzbudza bowiem spore zainteresowanie na rynku – skrzydłowy w ostatnim czasie był łączony z Sevillą, a do wyścigu o podpis dwudziestojednolatka dołączył kolejny klub. Jak poinformował kataloński dziennik “SPORT”, do Barcelony w sprawie młodzieńca zgłosił się Bayer Leverkusen, który jest gotowy wypożyczyć Hiszpana lub pozyskać go za maksymalnie 10-15 milionów euro. Taka oferta najprawdopodobniej nie zadowoli jednak Blaugrany.

Inną opcją miałoby być włączenie w tę transakcję Jeremiego Frimpongo, choć w tym przypadku Duma Katalonii musiałaby dołożyć kilkanaście milionów euro. Urodzony w 2002 roku zawodnik w 30 spotkaniach zakończonej kampanii strzelił 4 gole i zaliczył 1 asystę.

Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia uchodzącego niegdyś za wielki talent piłkarza na 25 milionów euro. Warto dodać, że w przeszłości spekulowano również o potencjalnej przeprowadzce Ansu Fatiego do Arabii Saudyjskiej, gdzie gracz mógłby zarobić fortunę.