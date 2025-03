“Nowy Courtois” celem Manchesteru City. Zastąpiłby Edersona

Senne Lammens, utalentowany belgijski bramkarz, znalazł się na celowniku Manchesteru City. 22-letni golkiper może zastąpić Edersona, którego przyszłość nie jest pewna - ujawnił we wtorkowe popołudnie brytyjski serwis CaughtOffside.com.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ederson

Senne Lammens przykuł uwagę Manchesteru City

Senne Lammens to jeden z najbardziej utalentowanych bramkarzy młodego pokolenia na świecie. 22-letni Belg jest podstawowym golkiperem w rodzimym zespole – Royal Antwerpia FC. Mierzący 193 centymetry zawodnik imponuje wysoką formą na boiskach Jupiler Pro League, a to rzecz jasna nie uchodzi uwadze skautów europejskich gigantów. Jeśli wierzyć najnowszym informacjom mediów, to Senne Lammens może kontynuować swoją karierę w Premier League.

Tak przynajmniej wynika z wieści przekazanych przez brytyjski portal “CaughtOffside.com”, zdaniem którego postępy tego piłkarza bacznie monitorują Manchester City, Manchester United, Arsenal, Newcastle United, West Ham United oraz Wolverhampton Wanderers. Pierwszy z wymienionych klubów może być zmuszony do sprowadzenia nowego bramkarza, ponieważ pod znakiem zapytania stoi przyszłość Edersona, który jest kuszony przez ekipy z Arabii Saudyjskiej.

Senne Lammens, w którym w Belgii widzą przyszłego następcę Thibaut Courtois między słupkami drużyny narodowej, jest jednym z głównych kandydatów na nowego golkipera Manchesteru City. Przypomnijmy, że w tym momencie Pep Guardiola ma do dyspozycji trzech bramkarzy – Edersona, Stefana Ortegę oraz Scotta Carsona. W przypadku odejścia 31-letniego Brazylijczyka konieczne będzie wzmocnienie tej pozycji w zespole Obywateli.