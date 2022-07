PressFocus Na zdjęciu: Gianluca Scamacca

Milan Skriniar i Gianluca Scamacca to dwóch zawodników występujących w Serie A, o których w najbliższym czasie powalczy Paris Saint-Germain. Po tym, jak paryżanie zapewnili sobie transfer Vitinhy, teraz postarają się o kolejne wzmocnienia.

PSG w następnych dniach powalczy o dwóch piłkarzy z Serie A

Paryżanie mają przystąpić do kolejnych rozmów z Interem w sprawie Milana Skriniara

Francuzi czekają także na wycenę Sassuolo Gianluki Scamakki

PSG pracuje nad kolejnymi wzmocnieniami

Fabrizio Romano informuje, że w tym tygodniu ma dojść do kolejnych rozmów pomiędzy Paris Saint-Germain a Interem Mediolan w sprawie Milana Skriniara. Zespół z Ligue 1 stara się o gracza nerazzurrich już od pewnego czasu, jednak wciąż nie osiągnęli pełnego porozumienia z mediolańskim klubem. Według mediów, Inter wycenia swojego gracza na ponad 70 milionów euro, z kolei PSG oferuje kilkanaście milionów euro mniej.

Kontrakt Milana Skriniara z Interem Mediolan wygasa w czerwcu przyszłego roku, dlatego ekipa z Serie A nie ma zbyt dużego pola do popisu. Nieoficjalnie mówi się, że Słowak jest zadowolony z możliwości transferu do stolicy Francji, a co więcej – ponoć zaakceptował już warunki indywidualnego kontraktu z PSG. Wszystko wskazuje na to, że Włochom również powinno zależeć na osiągnięciu porozumienia w sprawie jego transferu, jeśli za dwanaście miesięcy nie chcą stracić zawodnika nic na nim nie zarabiając.

Innym graczem z Serie A, którym interesuje się Paris Saint-Germain jest Gianluca Scamacca z Sassuolo. Media informują, że Włoch również zgodził się na warunki indywidualnej umowy oferowanej przez paryski klub. Zawodnik był jednym z wyróżniających się postaci włoskiej ligi w zeszłym sezonie. Wartość rynkowa napastnika wynosi około 30 milionów euro, natomiast zespół z Ligue 1 jest gotów zapłacić za niego 40 milionów euro. Na razie nie wiadomo jednak, ile za swojego piłkarza zażyczy sobie Sassuolo. Od tego właśnie będzie zależało, czy PSG przystąpi do kolejnych rozmów, twierdzi Fabrizio Romano.

