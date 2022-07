Pressfocus Na zdjęciu: Neymar

Wygląda na to, że letnie okienko transferowe może zostać zdominowane doniesieniami na temat przyszłości Neymara. PSG chciałoby się pozbyć Brazylijczyka, który wcale nie jest skory do szukania sobie nowego klubu. Portal Goal.com przekazał, że ofertę za napastnika założył Santos, w którym 30-latek się wychowywał.

Włodarze PSG chcieliby latem sprzedac Neymara

Piłkarz sprawia problemy, a do tego pobiera bardzo wysoką pensję

Chęć sprowadzenia Brazylijczyka wyraził prezes Santosu

Po słowach prezesa Santosu zapachniało sensacją

Temat możliwego transferu Neymara ogrzewany jest niemal co roku podczas okienka transferowego. Brazylijczyk najczęściej jest łączony wówczas z powrotem do FC Barcelony i nie inaczej jest w tym roku. Znając sytuację finansową Dumy Katalonii możemy jednoznacznie stwierdzić, że jest to scenariusz niemal niemożliwy. Nie można wykluczyć jednak odejścia Brazylijczyka do innego zespołu.

Właściciel Paris-Saint Germain przekazał już ojcu Neymara, że klub chciałby go sprzedać. Ma to związek z konfliktem na linii zarząd – piłkarz. 30-latek nie należy także do ulubieńców kibiców, którzy zarzucają mu brak zaangażowania i nieprofesjonalny styl życia poza boiskiem.

Głównym kandydatem do pozyskania Neymara jest Chelsea Londyn, ale dziennikarze portalu Goal.com w niedzielę poinformowali, że zainteresowanie dość nieoczekiwanie wykazał również brazylijski Santos, którego barwy zawodnik w przeszłości reprezentował. Na temat takiego ruchu wypowiedział się prezes klubu – Andres Rueda, który jest w kontakcie z ojcem piłkarza.

– Kiedy nadarza się taka uwaga, biorąc pod uwagę jak jest traktowany w PSG, Santos zawsze ma drzwi otwarte na powrót Neymara – stwierdził w rozmowie z Radio Guaruja.

Santos' president wants to bring Neymar home 🇧🇷 pic.twitter.com/hlzzhzPEuV — GOAL (@goal) July 3, 2022

– Kiedy nas opuszczał, stwierdził, że jeszcze tu wróci. Jesteśmy w kontakcie, rozmawiamy cały czas, a jego powrót to marzenie klubu. Jestem zobligowany, żeby chociaż spróbować go sprowadzić – dodał Rueda.

Powrót Neymara do Santosu na ten moment nie wydaje się możliwy. Napastnik ma kontrakt ważny do połowy 2026 roku, a w drużynie mistrza Francji pobiera astronomiczną pensję w wysokości 35 milionów euro rocznie.

