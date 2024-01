IMAGO / Karina Hessland Na zdjęciu: Joel Matip i Joe Gomez

Ekipy z Arabii Saudyjskiej nadal mają na oku piłkarzy z Europy

Z przeprowadzką na Bliski Wschód są łączeni m.in. dwaj gracze Liverpoolu

Joel Matip oraz Joe Gomez to nazwiska znajdujące się na radarze

Joe Gomez i Joel Matip na celowniku drużyn z Arabii Saudyjskiej

Ostatniego lata z Liverpoolu do Arabii Saudyjskiej przenieśli się tacy zawodnicy jak Jordan Henderson (Al-Ettifaq) oraz Fabinho (Al-Ittihad). Na Półwysep Arabski trafił także były gracz The Reds – Sadio Mane (Al-Nassr). Niewykluczone, że wkrótce do tego grona dołączą kolejni piłkarze z Anfield.

Saudyjczycy od dłuższego czasu kuszą Mohameda Salaha, który jest przymierzany do Al-Ittihad, a według Bena Jacobsa w notesie tamtejszych działaczy są również dwaj stoperzy – Joel Matip oraz Joe Gomez. Ten duet może wylądować w prowadzonym przez Stevena Gerrarda Al-Ettifaq.

Umowa Joela Matipa z Liverpoolem wygasa 30 czerwca 2024 roku, więc wiele wskazuje na to, że kameruński defensor latem będzie do wzięcia na zasadzie wolnego transferu. Niewykluczone jednak, że klub z Anfield Road ostatecznie przedstawi mu propozycję nowego kontraktu.