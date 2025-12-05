Gimenez nie sprawdził się w Milanie. Zaliczy miękkie lądowanie?

Real Betis zainteresowany Santiago Gimenezem
Santiago Gimenez nie może być pewny swojej przyszłości w Milanie. 24-letni napastnik zawodzi w barwach drużyny Rossonerich, a Massimiliano Allegri chciałby zastąpić go snajperem gwarantującym większą liczbę goli. Wiele wskazuje więc na to, iż Meksykanin opuści San Siro już w zimowym okienku transferowym, zwłaszcza że mediolański klub rozgląda się za nowymi opcjami w ofensywie.
Z najnowszych informacji przekazanych przez Ekrema Konura wynika, iż Gimenez może kontynuować swoją karierę w La Lidze. Jednym z zespołów obserwujących jego sytuację jest bowiem Real Betis, który widzi w nim wartościowe wzmocnienie ataku.
Transfer do hiszpańskiej ekstraklasy byłby dla wciąż perspektywicznego snajpera miękkim lądowaniem i szansą na odbudowanie formy. Oprócz klubu z Sewilli zainteresowanie wyrażają także West Ham United, Sunderland oraz Eintracht Frankfurt, co pokazuje, że rynek nadal dostrzega potencjał tego zawodnika.
Urodzony w Argentynie napastnik trafił do Milanu w lutym 2025 roku po świetnym okresie w Feyenoordzie Rotterdam, kosztując ponad 30 milionów euro. Wcześniej reprezentował CD Cruz Azul, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. W obecnym sezonie rozegrał 11 spotkań, zdobył jednego gola i zanotował dwie asysty. Jego wartość rynkowa wynosi około 25 milionów euro, a nadchodząca zima może przynieść przełom w karierze Meksykanina.