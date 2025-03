Sandro Tonali jest celem transferowym włoskich gigantów. Milan oraz Juventus ustalili cenę, za jaką Newcastle United powinno być skłonne go sprzedać - donosi "Caught Offside".

fot. Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Sandro Tonali

Tonali marzeniem włoskich klubów

Sandro Tonali w 2023 roku opuścił Serie A na rzecz gry w Newcastle United. Sam zawodnik nie był wówczas zadowolony z tego transferu, natomiast ostateczną decyzję podjął Milan, który potrzebował funduszy na prawidłowe funkcjonowanie. Po zawirowaniach związanych z zawieszeniem włoski pomocnik wrócił do gry i jest czołową postacią środka pola ekipy z Premier League. Swoje wielkie umiejętności regularnie pokazuje również w reprezentacji.

Przyszłość 24-latka stoi pod znakiem zapytania. Media sugerują, że powoli staje się zbyt duży dla Newcastle United, a jego nazwisko widnieje na listach życzeń najmocniejszych klubów w Europie. Niedawno łączono go z Barceloną, choć o ten ruch byłoby bardzo ciężko z uwagi na jej sytuację finansową. Co więcej, Newcastle United niespecjalnie chce żegnać swojego gwiazdora, a latem planuje odrzucić wszystkie oferty. Czołowe włoskie kluby, w tym Milan oraz Juventus, liczą natomiast, że przekonają włodarzy Srok do sprzedaży.

Te dwie drużyny są bowiem zdeterminowane, aby się wzmocnić właśnie Tonalim. Milan ma nadzieję, że zadecydują sentymenty, a Włoch zdecyduje się na powrót na San Siro. “Caught Offside” ujawnia, co planują Włosi. W przygotowaniu są oferty na poziomie 60 milionów euro – ta kwota powinna skłonić Newcastle United do sprzedaży pomocnika.

W tym sezonie Tonali rozegrał 35 spotkań, strzelając trzy gole. Umowa z Newcastle United obowiązuje do 2028 roku. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 45 milionów euro.