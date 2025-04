Sancho może zostać w Premier League. Zaskakujący kierunek

Jadon Sancho aktualnie przebywa na wypożyczeniu w Chelsea, ale po sezonie wróci do Manchesteru United. Czerwone Diabły chcą się go pozbyć. Portal Football Transfers informuje o potencjalnym nowym pracodawcy Anglika.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Sancho może odejść do mniejszego klubu z Premier League

W lecie 2021 Jadon Sancho wrócił do Anglii. Manchester United zapłacił za niego 85 milionów euro. Oczekiwania wobec reprezentanta Synów Albionou były ogromne. A rozczarowanie jego występami jeszcze większe. Czerwone Diabły w drugiej połowie sezonu 2023/24 wypożyczyły go do Borussii Dortmund, natomiast obecne rozgrywki 5-latek spędza w Chelsea.

Sancho nie ma przyszłości na Old Trafford i nic nie wskazuje na to, by wrócił do United. Chelsea wykupi Anglika – londyńczycy chcą uniknąć kary i zamierzają sprzedać go z zyskiem. Gdzie trafi był zawodnik BVB? Media spekulowały, że może po raz kolejny wylądować w Bundelidze, ale jednocześnie nikt nie wyklucza, że pozostanie w Premier League.

Portal Football Transfers przekonuje, że do walki o transfer Sancho włączył się niespodziewany kandydat. To Wolverhampton Wanderers. Wydaje się, że Molineux może być interesującym kierunkiem dla Anglika, który nie radzi sobie z presją, nieodłączną w wielkich klubach. Jeżeli Wilki poważnie rozważają sprowadzenie 25-latka, będą musiały wyłożyć około 35 milionów euro.