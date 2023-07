IMAGO / Norbert Scanella Na zdjęciu: Alexis Sanchez

Alexis Sanchez ostatni sezon spędził w Olympique’u Marsylii. Obecnie pozostaje wolnym zawodnikiem

Jeszcze do niedawna wydawało się, że Chilijczyk najprawdopodobniej przedłuży umowę z Francuzami

Obecnie 34-latka kusi jednak brazylijskie Gremio, z którego szybko odejść może Luis Suarez

Sanchez przeniesie się do Brazylii, a Suarez do Stanów Zjednoczonych?

Alexis Sanchez ostatni sezon spędził w Olympique’u Marsylii. Pomimo 34 lat na karku, pokazał się z bardzo dobrej strony. Dobrej na tyle, że Olimpijczycy przedstawili reprezentantowi Chile nowy kontrakt. Napastnik wciąż nie podjął jednak decyzji, mimo że już od blisko dwóch tygodni pozostaje wolnym agentem. Francuskie media informują, że marsylczycy oferują piłkarzowi aż 7,5 miliona euro pensji. Stałby się najlepiej zarabiającym zawodnikiem w klubie.

I choć podobno priorytetem Sancheza jest pozostanie w Europie, Le10Sport donosi o nowej propozycji. Sprowadzić weterana chciałoby bowiem Gremio Porto Alegre. Coraz więcej mówi się o możliwym odejściu Luisa Suareza do Interu Miami, a Chilijczyk miałby zastąpić byłą gwiazdę Barcelony. Niebawem 34-latek będzie musiał podjąć decyzję, by rozpocząć przygotowania do nowej kampanii z wybranym przez siebie zespołem.

Sanchez w minionym sezonie rozegrał 44 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 18 bramek i trzy asysty.

