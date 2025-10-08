Barcelona ma na oku skutecznego napastnika. To on zastąpi Lewandowskiego?

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Samu Aghehowa przymierzany do Barcelony

Robert Lewandowski najprawdopodobniej opuści Barcelonę wraz z końcem trwającego sezonu. Kontrakt polskiego napastnika z katalońskim klubem obowiązuje bowiem jedynie do 30 czerwca 2026 roku, a zdaniem mediów z Półwyspu Iberyjskiego mistrzowie Hiszpanii nie planują przedłużać umowy z doświadczonym snajperem. Lewandowski wciąż prezentuje wysoki poziom, lecz w Barcelonie coraz częściej mówi się o potrzebie odmłodzenia składu oraz budowy nowej formacji ofensywnej z myślą o przyszłości. W związku z tym Blaugrana będzie zmuszona zwiększyć swoją siłę rażenia i znaleźć zawodnika, który mógłby przejąć rolę lidera linii ataku po odejściu reprezentanta Polski.

Jak donosi w środowy poranek hiszpański portal „Fichajes.net”, następcą Roberta Lewandowskiego na Camp Nou może zostać Samu Aghehowa. Gwiazdor FC Porto robi prawdziwą furorę w lidze portugalskiej, imponując skutecznością oraz wszechstronnością. Jego występy przyciągnęły uwagę wielu europejskich klubów, w tym właśnie Barcelony, która według doniesień przygotowuje ofertę w wysokości około 60 milionów euro. Klauzula odstępnego w kontrakcie 21-letniego Hiszpana wynosi jednak aż 100 milionów euro, więc negocjacje między stronami nie będą łatwe. Duma Katalonii postrzega Aghehowę jako piłkarza, który mógłby w dłuższej perspektywie stać się nową gwiazdą ekipy Blaugrany.

Samu Aghehowa to dwukrotny reprezentant Hiszpanii, który ma już doświadczenie gry w La Lidze. Mianowicie, w przeszłości występował w Granadzie oraz Deportivo Alaves, a w swoim CV posiada również Atletico Madryt, choć w barwach drużyny Rojiblancos nie doczekał się debiutu. Latem 2024 roku przeniósł się do FC Porto, gdzie szybko został kluczową postacią zespołu. W koszulce ekipy Smoków rozegrał 53 spotkania, zdobywając 32 bramki i notując 3 asysty. Jego błyskawiczny rozwój sprawia, że coraz więcej ekspertów widzi w nim przyszłego następcę Lewandowskiego oraz nowego lidera ofensywy Barcelony.