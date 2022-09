Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Bayern Monachium zremisował trzeci mecz z rzędu w Bundeslidze, co jeszcze bardziej wzmocniło plotki o sprowadzeniu latem Harry Kane`a. Dyrektor sportowy Bawarczyków, Hasan Salihamidzić przyznał jednak, że mistrzowie Niemiec w swoim składzie mają wystarczająco dużo klasowych napastników.

Skuteczność Bayernu Monachium w ostatnim czasie mocno się pogorszyła

Angielskie media spekulują, że w związku z tym, Bawarczycy będą próbowali kupić Harry Kane`a

Hasan Salihamidzić nie widzi jednak obecnie takiej potrzeby

Bayern nie chce Kane`a

Bayern Monachium z wysokiego C rozpoczął sezon 2022/2023 w Bundeslidze, w pierwszych trzech meczach zdobywając aż 15 bramek. W kolejnych trzech spotkaniach, mistrzowie Niemiec dołożyli jednak już tylko cztery trafienia, w dodatku każdy z tych pojedynków remisując.

Znów pojawiły się zatem opinie, że Bawarczycy potrzebują napastnika klasy światowej. Angielskie media zaczęły zatem rozpisywać się, że FCB latem 2023 będzie próbował kupić Harry Kane z Tottenhamu Hotspur, któremu wówczas zostanie jeszcze rok kontraktu. Dyrektor sportowy klubu z Allianz Arena, Hasan Salihamidzić po raz kolejny jednak zaprzeczył, że Bayern interesuje się Anglikiem. Wyjaśnił również dlaczego tak się dzieje.

– Nie rozmawiałem z nikim na temat transferu Kane – przyznał w wywiadzie dla Sport1. – Wierzymy w naszych graczy. To są faceci, którzy powinni do tego dorosnąć. Mamy ośmiu zawodników na cztery pozycje. Oczywiście trzeba zobaczyliśmy, co rynek ma do zaoferowania, ale nie znaleźliśmy nikogo lepszego od tego, co już było w naszym składzie.

