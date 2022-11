PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane od dłuższego czasu jest łączony z przenosinami do Bayernu Monachium. O napastnika Tottenhamu Hotspur ostatnio zapytany został dyrektor sportowy bawarskiego klubu – Hasan Salihamidzić.

Harry Kane od dawna jest przymierzany do Bayernu

Hasan Salihamidzić docenia napastnika Tottenhamu

O sprowadzenie Anglika nie będzie jednak łatwo

Czy Bayern wyciągnie Kane’a z Tottenhamu?

Nie od dziś wiadomo, że Bayern Monachium podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie chciał pozyskać Harry’ego Kane’a z Tottenhamu Hotspur. Ostatnio o potencjalnym transferze Anglika na Allianz Arena wypowiedział się dyrektor sportowy mistrza Niemiec – Hasan Salihamidzić.

– Harry Kane to zawodnik innego klubu, więc nie chcę zbyt wiele mówić na jego temat. Mogę jednak powiedzieć, że jest on jednym z najlepszych napastników na całym świecie – przyznał 45-letni Bośniak. Hasan Salihamidzić na pewno spróbuje podjąć negocjacje z prezesem “Spurs” Danielem Levym ws. kapitana reprezentacji “Synów Albionu”, ale nie będą to łatwe rozmowy.

Zobacz również:

29-letni atakujący ma ważną umowę do 30 czerwca 2024 roku, więc teoretycznie po zakończeniu obecnej kampanii nie powinien kosztować fortuny. Z drugiej strony Tottenham Hotspur zrobi wszystko, by przedłużyć kontrakt swojej gwiazdy, a sam piłkarz nie wyklucza pozostania w Londynie.

Harry Kane w 20 meczach sezonu 2022/2023 zdobył 12 bramek i dołożył do tego dorobku 3 asysty. Skuteczny napastnik jest wyceniany przez “Transfermarkt” na 90 mln euro.

Czytaj więcej: Gwiazda FC Barcelony była o krok od przenosin do Realu Madryt