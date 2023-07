Salernitana znów może zaskoczyć pomysłem wszystkich kibiców. Jeśli klub opuściłby latem Boulaye Dia, to w jego miejsce chcieliby pozyskać Ante Rebicia - takie informacje przekazuje portal "Goal.com".

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Ante Rebić

Salernitana nie planuje pozostawać bezczynna na rynku transferowym

Jeśli odejdzie Boulaye Dia, to klub ruszy po Ante Rebicia

Chorwat bowiem jest na wylocie z Milanu

Salernitana planuje pozyskać Ante Rebicia. Jest jedno ale…

Z informacji przekazanych przez portal “Goal.com” wynika, że Salernitana latem może sprowadzić wielkie piłkarskie nazwisko. Mowa o Ante Rebiciu, który jest na wylocie z Milanu. Jednak transfer Chorwata na Stadio Arechi będzie możliwy dopiero wtedy, kiedy drużynę opuści za ogromne pieniądze Boulaye Dia.

Wicemistrz świata z Rosji na przestrzeni ostatnich lat zaliczył ogromny zjazd. W Milanie wiązano z nim ogromne nadzieje, jednak Rebić stanął na wysokości zadania tylko w jednym z sezonów. W minionej kampanii rozegrał łącznie 31 spotkań w koszulce “Rossonerich”, strzelając w tym czasie trzy gole oraz notując dwie asysty.

Salernitana ma wielkie ambicje po zadomowieniu się w Serie A. Klub z każdym kolejnym rokiem planuje piąć się do góry, aż w końcu awansować do europejskich pucharów. Oczywiście do tego będą potrzebne wzmocnienia, a klub ma nie tylko ogromną wizję, ale też fantazję. Nieprzypadkowo zainteresowali się Ante Rebiciem, który jest na futbolowym zakręcie.

Sprawdź także: Bologna chce piłkarza, na którego… jej nie stać