Salah odejdzie z Liverpoolu?! To zainteresowanie jest poważne

Mohamed Salah nie może być pewny swojego miejsca w barwach Liverpoolu. Skorzystać z tego chcą kluby z Arabii Saudyjskiej, którą są gotowe na jego transfer w momencie odejścia z Anglii, o czym informuje "Telegraph".

MI News & Sport /Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Kluby z Arabii Saudyjskiej gotowe na transfer Salaha

Liverpool w tym sezonie spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Właściwie można nawet powiedzieć, że zespół Arne Slota zawodzi na całej linii i to pod każdym względem. Nie chodzi przecież tylko o walkę o mistrzostwo Anglii, a właściwie to o obronę tego tytułu, ale także o rozgrywki Ligi Mistrzów, gdzie The Reds także mają olbrzymie problemy. A to wszystko przy okazji rekordowych letnich transferów.

Z tego też powodu coraz więcej mówi się o możliwej rewolucji, która może dotknąć klub w najbliższym czasie. Przede wszystkim dotyczy to potencjalnej zmiany trenera, ale także kilku piłkarzy. Według informacji przekazanych przez „Telegraph”, Mohamed Salah nie może być pewny swojej przyszłości w Liverpoolu. Ostatnio gra mniej, a całościowo w tym sezonie jest w słabej formie. Dlatego przy ewentualnym odejściu z klubu latem, gotowe powalczyć o niego są kluby z Arabii Saudyjskiej.

Mohamed Salah w tym sezonie rozegrał do tej pory 19 spotkań i zdobył w nich pięć goli oraz zanotował pięć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia Egipcjanina na 45 milionów euro. 33-letni skrzydłowy ma ważną umowę z klubem tylko do końca czerwca 2027 roku. Mówi się także o zainteresowaniu innych ekip, w tym Galatasaray.

Zobacz także: Barcelona otrzymała 70 milionów. De Jong natychmiast zdecydował