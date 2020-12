“Salah nie jest szczęśliwy w Liverpoolu”

Mohamed Salah i jego przyszłość w Liverpoolu FC wydaje się coraz bardziej niepewna. Zawodnik w jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi dał do zrozumienia, że nie może wykluczyć tego, że zmieni wkrótce klub. Tymczasem w rozmowie z beIN Sports reprezentacyjny kolega 28-latka Mohamed Aboutreika ujawnił, że ten jest niezadowolony z życia w Anglii.

Mohamed Salah według Mohameda Aboutreiki może niebawem zmienić klub. Wpływ na to ma mieć między innymi brak powierzenia mu opaski kapitana w jednym z meczów. Chociaż są też inne powody, które sprawiają, że mistrz Anglii i triumfator Ligi Mistrzów z 2019 roku myśli o zmianie otoczenia.

Salah coraz bardziej przekonuje się do transferu?

– Zadzwoniłem do Salaha w sprawie jego sytuacji w Liverpoolu. Jest na pewno zdenerwowany, ale to nigdy nie wpłynęłoby na jego postawę na boisku – przekonywał Mohamed Aboutreika w rozmowie beIN Sports.

– Wiem, że Momo nie jest szczęśliwy w Liverpoolu. Powiedział mi, dlaczego nie jest szczęśliwy, ale nie mogę mówić o tym publicznie. Jednym z powodów, które rozzłościły Salaha, było to, że nie był kapitanem przeciwko Midtjylland – ujawnił 42-latek.

Salah nie ukrywał swojego rozczarowania tym, że w meczu Ligi Mistrzów przeciwko FC Midtjylland nie otrzymał opaski kapitana. W rozmowie z dziennikiem AS opowiedział o tym. Były zawodnik AS Romy i Chelsea FC nie ukrywał, że był zaskoczony tym, że ostatecznie kapitanem w tym starciu został 22-latek Trent Alexander-Arnold.

W trakcie minionego weekendu Salah zaczął mecz z Crystal Palace na ławce rezerwowych. Nie przeszkodziło mu to jednak w zdobyciu dwóch bramek. Ostatecznie The Reds wygrali z drużyną z południowego Londynu 7:0.

Przeprowadzka do Hiszpanii drzwiami do kolejnych sukcesów

Tymczasem Aboutreika spodziewa się, że jego przyjaciel i były kolega z reprezentacji pewnego dnia przeniesie się do jednego z hiszpańskich gigantów. Jednocześnie taka zmiana klubu może dać 28-latkowi kolejne sukcesy. – Gdyby Salah był zawodnikiem Realu Madryt lub Barcelony i grał na tym samym poziomie, co w Liverpoolu, wygrałby Złotą Piłkę. To oczywiste – przekonywał.

– Moim zdaniem Liverpool rozważa sprzedaż Salaha, mając na względzie zysk finansowy. Jeśli chodzi o mnie, to ja nie mam żadnego wpływu na decyzję Momo. On jest moim przyjacielem i bratem. Niemniej jest na tyle bystry, że sam wie, co jest dla niego najlepsze – zakończył 105-krotny reprezentant Egiptu.