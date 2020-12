Salah otwarty na transfer do Hiszpanii. “Kto wie, co przyszłość pokaże”

Mohamed Salah to jedna z pierwszoplanowych postaci Liverpoolu FC w trakcie trwającego sezonu. Egipcjanin w sobotnim spotkaniu przeciwko Crystal Palace zdobył dwie bramki, a jego zespół ostatecznie pokonał ekipę z południowego Londynu 7:0. Tymczasem w jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi piłkarz nie zamknął drzwi przed transferem do FC Barcelony lub Realu Madryt.

Mohamed Salah w trakcie trwającego sezonu zaliczył już 13 trafień w angielskiej ekstraklasie. Taki stan rzeczy sprawia, że zawodnik jest aktualnie liderem klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców Premier League, wyprzedzając o dwa gole Dominica Calverta-Lewina z Evertonu. Chociaż reprezentant Egiptu imponuje skutecznością w szeregach The Reds, to nie jest wykluczone, że niebawem trafi do jednej z ekip z Hiszpanii.

Salah zakotwiczy w jednym z gigantów La Liga?

– Real Madryt i FC Barcelona to dwa najlepsze kluby na świecie. Kto wie, co wydarzy się w przyszłości. Aktualnie skupiam się na ponownym wygraniu mistrzostwa Anglii i Ligi Mistrzów z Liverpoolem, ale nie wiadomo, co przyszłość pokaże – mówił Salah w rozmowie z dziennikiem AS.

W obecnym sezonie Salah strzelił łącznie 16 goli w 21 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Tymczasem menedżer The Reds Juergen Klopp przyznał ostatnio, że Egipcjanin to wyjątkowy piłkarz.

– Od momentu, gdy zaczęliśmy ze sobą współpracować, to wszystko układa się naprawdę dobrze. Nie można jednak nie docenić reszty zespołu, bo nawet jego niesamowita liczba bramek nie wystarczyłaby do odniesienia sukcesu, gdyby nie pomoc drużyny – przekonywał były trener Borussii Dortmund.

“Wierzę, że możemy być faworytem do mistrzostwa”

W tabeli Premier League Liverpool wyprzedza Tottenham. Czy w związku z tym ekipa z Anfield Road to faworyt do końcowego triumfu? – Na razie jest jeszcze za wcześnie, aby tak mówić. Faktem jest jednak to, że dobrze nam idzie. Wierzę mocno w to, że mamy największe szanse na mistrzostwo Anglii – powiedział Salah.

28-latek nie zaczął sobotniego starcia z Lisami w wyjściowym składzie, meldując się na placu gry dopiero w 57. minucie. Nie przeszkodziło mu to jednak w tym, aby zdobyć dwie bramki.