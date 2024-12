fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mohamed Salah udzielił niedawno głośnej wypowiedzi, wyrażając swój żal spowodowany brakiem zdecydowania ze strony Liverpoolu. Wiążąca obie strony umowa obowiązuje tylko do końca sezonu 2024/2025. Egipcjanin jest bezsprzecznie największą gwiazdą drużyny oraz liderem ofensywy. W 23 meczach zgromadził 16 bramek i 13 asyst, wyrastając na głównego faworyta w rywalizacji o przyszłoroczną Złotą Piłkę. Mimo kapitalnej dyspozycji, The Reds zwlekali z jakąkolwiek decyzją w temacie jego przyszłości. Gdy słowa Salaha obiegły piłkarskie środowisko, angielski gigant przystąpił do działania.

Trwające wahania były spowodowane obciążeniem finansowym, jakie generowałaby nowa umowa Salaha. Uznano jednak, że postawią w tej kwestii na poziom sportowy, gdyż zastąpienie skrzydłowego zawodnikiem o podobnej jakości jest praktycznie niemożliwe. Między stronami toczą się rozmowy, które niedługo powinny zostać sfinalizowane. “Marca” ujawnia, że do ostatecznego porozumienia pozostało już niewiele.

Salah nie wzmocni tym samym żadnej innej drużyny. On sam nie ma wątpliwości, że Liverpool to dla niego najlepsze miejsce do kontynuowania kariery. W przypadku braku porozumienia i wygaśnięcia kontraktu, po gwiazdora zgłosić zamierzała się Barcelona. W grze pozostawały także ekipy z Arabii Saudyjskiej.