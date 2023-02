PressFocus Na zdjęciu: Szymon Kobusiński

Ruch Chorzów dokonał kolejnego wzmocnienia przed drugą częścią sezonu i walką o awans do Ekstraklasy. Niebiescy tym razem zwiększyli konkurencję w linii ataku – nowym zawodnikiem śląskiej ekipy został Szymon Kobusiński, wypożyczony z Zagłębia Lubin.

Ruch Chorzów w trwającym okienku transferowym do tej pory dokonał pięciu wzmocnień. Szeregi Niebieskich zasilili już Przemysław Maj (wypożyczony ze Stali Mielec), Michał Feliks (wypożyczony z Radomiaka), Kacper Skwierczyński (pozyskany z Legii), a także Paweł Baranowski i Jan Sedlak, którzy poprzednio reprezentowali barwy Atyrau i Sigmy Ołomuniec. Dzisiaj chorzowianie potwierdzili pozyskanie kolejnego zawodnika, tym razem oficjalnie finalizując szósty zimowy transfer.

Do kadry 14-krotnego mistrza Polski dołączył Szymon Kobusiński, który założy koszulkę Ruchu na zasadzie trwającego do końca sezonu wypożyczenia z Zagłębia Lubin. 24-letni snajper w lecie 2022 roku został sprowadzony z Puszczy Niepołomice, ale do tej pory zaliczył tylko siedem spotkań w pierwszym zespole Miedziowych. Nieco częściej występował w drugiej drużynie lubinian, gdzie zanotował 11 meczów i strzelił sześć goli.

Ruch obecnie plasuje się na drugim miejscu w tabeli I ligi. Chorzowianie tracą trzy oczka do liderującego ŁKS-u i jednocześnie mają cztery punkty przewagi nad Chrobrym i Puszczą.