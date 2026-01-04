Zima pełna decyzji. Ruch i Polonia w centrum uwagi

Ruch Chorzów niewykluczone, że straci na rzecz Polonii Bytom Mo Mezgraniego. Kamil Bętkowski na X dał z kolei do zrozumienia, że to nie jedyna postać, która może obrać taką drogę.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Tomasz Olszewski może zamienić Ruch Chorzów na Polonię Bytom

Ruch Chorzów przed drugą częścią sezonu w Betclic 1. Lidze może zmienić się na kilku płaszczyznach. Okazuje się, że nie tylko skład pierwszej drużyny może ulec modyfikacjom, ale także sztab szkoleniowy. Kamil Bętkowski na platformie X dał do zrozumienia, że trenerem przygotowania fizycznego Niebieskich zainteresował się inny klub z Betclic 1. Ligi.

Znany insider przekazał, że Tomasz Olszewski może zamienić Ruch na Polonię Bytom. Niebiesko-czerwoni, po tym jak z klubem na rzecz Rakowa Częstochowa rozstał się trener Łukasz Tomczyk, budują nowy sztab szkoleniowy. Niewykluczone, że jednym z członków ekipy nowego szkoleniowiec Patryka Czubaka będzie właśnie trener pochodzący z Olsztyna.

Leszek Dyja może mieć otwarte drzwi do Ruchu

Olszewski trafił do Ruchu latem minionego roku, podpisując z klubem z Chorzowa umowę obowiązującą przez rok. Możliwe jednak, że strony wcześniej dojdą do porozumienia w sprawie rozwiązania kontraktu. Od dłuższego czasu w kontekście pracy w Ruchu mówi się natomiast o Leszku Dyji, który jeszcze w Zagłębiu Lubin był jednym z członków sztabu szkoleniowego u trenera Waldemara Fornalika. Możliwe zatem, że rozstanie z dotychczasowym trenerem przygotowania fizycznego otworzyłoby drogę do Ruchu znanemu w Chorzowie 47-latkowi.

Dyja aktualnie pozostaje bez pracy od momentu zakończenia obowiązków w klubie z Lubina z końcem czerwca 2025 roku. Zanim trafił do Zagłębia, pracował także w takich zespołach jak Wisła Kraków czy Wisła Płock. W swoim CV ma również współpracę z reprezentacją Polski, trwającą od lipca 2018 do stycznia 2021 roku.