Ruch ma nowego napastnika. Powrót po latach

Ruch oficjalnie wzmocnił się w ofensywie. Beniaminek Ekstraklasy poinformował, że ich szeregi będzie reprezentował Dominik Steczyk, który wraca do klubu.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Ruch nie próżnuje na rynku transferowym

Do Chorzowa wrócił napastnik związany w przeszłości z tym klubem

Roczny kontrakt podpisał Dominik Steczyk

Ruch wzmocnił ofensywę. Powrót do korzeni

Ruch intensywnie kompletuje kadrę na sezon 2023/2024. Chorzowianie przedłużyli kilka umów, ale sprowadzili również nowych graczy. Jednym z nich jest Dominik Steczyk, który grał ostatnio w 3. Bundeslidze.

– Tutaj się wychowywałem, stawiałem pierwsze kroki w przygodzie z piłką, dlatego fajnie tutaj wrócić – mówi Steczyk. Napastnik podpisał roczną umowę z opcją przedłużenia o 12 miesięcy.

– Cieszę się, że jestem w takim klubie i że wracam do Ekstraklasy. Ciekawe wyzwania przed nami jako beniaminkiem. Najważniejsze to się utrzymać się w lidze, gdy ten cel zrealizujemy, to będziemy sobie stawiać kolejne – rzekł nowy napastnik Ruchu.

