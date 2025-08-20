Ruch Chorzów jest dogadany w sprawie transferu Marko Kolara. Finalizacja jeszcze nie nastąpiła, ale były napastnik Wisły Kraków i Wisły Płock najprawdopodobniej zagra w pierwszej lidze - informuje Tadeusz Danisz.

2025.08.08 Chorzow Pilka nozna Pierwsza Liga Betclic 1 Liga Sezon 2025/2026 Ruch Chorzow - Pogon Siedlce N/z Waldemar Fornalik Foto Marcin Bulanda / PressFocus 2025.08.08 Chorzow Football Polish Betclic First I League Season 2025/2026 Ruch Chorzow - Pogon Siedlce Waldemar Fornalik Credit: Marcin Bulanda / PressFocus Na zdjęciu:

Kolar znów w Polsce. Ma zagrać w pierwszej lidze

Ruch Chorzów nie wystartował zgodnie z planem, dlatego nastąpiła szybka decyzja o zmianie na ławce trenerskiej. Zwolniony został Dawid Szulczek, a jego miejsce zajął Waldemar Fornalik, który po latach wrócił do klubu i wyczekuje swojej pierwszej wygranej. W środę Niebiescy podejmą przed własną publicznością Stal Rzeszów.

Chorzowski klub pozostaje również aktywny na rynku transferowym. Wiele wskazuje na to, że do drużyny trafi Marko Kolar, dobrze znany polskim kibicom z występów w Wiśle Kraków oraz Wiśle Płock. Tadeusz Danisz poinformował, że strony są dogadane, choć finalizacja jeszcze nie nastąpiła. Jeśli nie zdarzy się nic niespodziewanego, Chorwat po latach wróci do Polski i będzie występował na zapleczu Ekstraklasy.

Tak. Marko Kolar. Strony są już dogadane, ale jeszcze podpisów nie ma… być może to też coś znaczy… https://t.co/4w0Im22sg9 — tadeusz danisz (@TDanisz) August 20, 2025

W latach 2017-2019 Kolar był związany z Wisłą Kraków, a w 2021-2023 z Wisłą Płock. W międzyczasie występował dla holenderskie FC Emmen, natomiast od lipca 2024 roku jest zawodnikiem rodzimego HNK Gorica. Wygląda na to, że w tym zespole już na niego nie liczą, dlatego pojawił się temat powrotu do Polski.

Do tej pory Kolar grał tylko na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. W Ekstraklasie uzbierał łącznie 84 występy i strzelił 20 bramek. Obecnie portal „Transfermarkt” wycenia go na 350 tysięcy euro.