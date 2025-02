Ruben Vinagre to jeden z najlepszych piłkarzy w Ekstraklasie. Legia Warszawa zdecydowała się go wykupić ze Sportingu. Goncalo Feio w programie Liga+ Extra ujawnił, kto interesuje się obrońcą.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Ruben Vinagre i Goncalo Feio

Vinagre łakomym kąskiem. Duże kluby są zainteresowane

Legia Warszawa przy okazji wypożyczenia Rubena Vinagre wynegocjowała sobie prawo ewentualnego wykupu za kwotę około 2,4 mln euro. Świetna runda jesienna sprawiła, że na Łazienkowskiej zadecydowano o skorzystaniu z tej opcji, co oznacza nowy rekord transferowy w Ekstraklasie. 25-latek do tej pory zgromadził dziewięć asyst w 31 meczach, napędzając wiele ataków Wojskowych.

Decyzja o wykupieniu Vinagre jest uważana za inwestycję. Media nie mają wątpliwości – Legia najprawdopodobniej po sezonie będzie chciała go sprzedać za jeszcze większe pieniądze.

Vinagre swego czasu uchodził za bardzo wielki talent, a Sporting w 2022 roku płacił za niego dziesięć milionów euro. Później nastąpił gorszy okres, a do Polski trafił, aby się odbudować. Transfer do Legii jest dla niego jedynie przystankiem przed powrotem do gry na wyższym poziomie.

Goncalo Feio w programie Liga+ Extra potwierdził, że zainteresowanie lewym obrońcą jest spore. Zimą zgłosił się po niego między innymi PSV Eindhoven oraz kluby z Premier League.

– Transfer Rubena Vinagre to nie jest koszt na tu i teraz, ponieważ suma transferu jest rozłożona na raty. Ruben cieszy się dużym zainteresowaniem, myślę, że nic nie zdradzę, jeśli powiem, że mocno interesowało się nim PSV Eindhoven. Wiem, że portugalscy trenerzy z Premier League pozwolili sobie na telefon do naszego piłkarza – ujawnił Feio.