fot. PressFocus Na zdjęciu: Victor Osimhen

Napoli przygotowuje się do sprzedaży Victora Osimhena

Kwota transferu Nigeryjczyka mogłaby wynieść nawet 150 milionów euro

Największe szanse na sfinalizowanie transakcji ma w tej chwili Paris Saint-Germain

Osimhen jednak nie w Premier League?

Victor Osimhen jest wymieniany w ścisłym gronie najlepszych napastników na świecie. Gwiazdor Napoli rozgrywa fantastyczny sezon i ściąga na siebie zainteresowanie ze strony najmocniejszych ekip w Europie. Coraz więcej wskazuje na to, że po sezonie dojdzie z jego udziałem do hitowego transferu. Oczywiście lider Serie A chciałby zatrzymać go w swoich szeregach, lecz jest przygotowany do ewentualnej sprzedaży.

Napoli oczekuje za Osimhena nawet 150 milionów euro. Biorąc pod uwagę deficyt na rynku jakościowych napastników, nie jest to cena, która odstrasza jego potencjalnych pracodawców.

Nigeryjczyk otwarcie przyznaje, że jego marzeniem jest gra w Premier League. Coraz więcej wskazuje na to, że jego przeprowadzka na Wyspy Brytyjskie zostanie odłożona w czasie, bowiem w tej chwili na prowadzeniu w tym wyścigu jest Paris Saint-Germain.

Już kilka dni temu doszło do spotkania między przedstawicielami paryżan a agentem Osimhena. W obliczu możliwego odejścia Neymara i Leo Messiego, mistrzowie Francji potrzebują jakościowego wzmocnienia ofensywy.

