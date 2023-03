Podczas meczu z Cremonese Jose Mourinho starł się z sędzią Marco Serrą, za co został zawieszony na dwa spotkania. Poznaliśmy słowa, które szkoleniowiec Romy kierował do arbitra.

Jose Mourinho został zawieszony na dwa mecze w Serie A

To efekt wydarzeń, które miały miejsce podczas potyczki z Cremonese

Poznaliśmy słowa Portugalczyka skierowane do sędziego Marco Serry

Co powiedział Mourinho do arbitra?

Spotkanie Roma – Cremonese bez wątpienia nie zakończyło się po myśli Giallorossich. I to w żadnym z możliwych aspektów. Rzymianie musieli przełknąć gorycz porażki z niżej notowanym rywalem, a na dodatek Jose Mourinho został napomniany czerwoną kartką za zdecydowanie zbyt żywiołowe starcie z sędzią Marco Serrą. Efektem potyczki przy linii bocznej była kara dwóch meczów absencji na ławce dla portugalskiego szkoleniowca.

The Special One od razu złożył odwołanie od tej decyzji, co spowodowało tymczasowe zawieszenie kary, a Portugalczyk bezpośrednio dowodził drużyną w starciu z Juventusem. Jednak już podczas pojedynków z Sassuolo i Lazio opiekun Romy nie mógł pojawić się przy linii bocznej, ponieważ apelacja została odrzucona.

Teraz poznaliśmy słowa, które doprowadził do zawieszenia Mourinho:

– Jesteś kłamcą, nie jesteś człowiekiem. Kazałeś mnie wyrzucić, ponieważ jesteś z Turynu, a mecz Roma – Juventus jest w niedzielę.