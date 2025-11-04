Ronaldo zszokował! Do tego klubu Premier League mógł trafić

Cristiano Ronaldo przyznał właśnie, że lata temu mógł trafić do Arsenalu. W wywiadzie dla Piersa Morgana powiedział także wprost, że lubi Kanonierów.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo mógł trafić przed laty do Arsenalu

Cristiano Ronaldo przez lata gry na najwyższym poziomie miał okazję reprezentować barwy kilku europejskich gigantów. Oczywiście, większość fanów najmocniej utożsamia Portugalczyka z występami dla Realu Madryt, gdzie przez lata święcił największe sukcesy, wgrywał Ligę Mistrzów, ligę hiszpańską oraz krajowy puchar, a także sięgał po Złotą Piłkę. Niemniej ważne są także inne kluby w jego karierze.

Chodzi przede wszystkim o Manchester United i Juventus Turyn, gdzie występował po odejściu z Królewskich, a w przypadku Czerwonych Diabłów oczywiście także wcześniej. Obecnie grający w Arabii Saudyjskiej gwiazdor jest już nieco na uboczu futbolu, ale nadal wzbudza wiele emocji. W rozmowie dla Piersa Morgana na jego kanale „Piers Morgan Uncensored” powiedział o niedoszłym transferze. Przed laty Ronaldo mógł trafić bowiem do… Arsenalu.

– To prawdziwa historia. Byłem bliski dołączenia do Arsenalu wiele lat temu… ale to już przeszłość. Szczerze mówiąc, kiedy patrzę na Arsenal, zawsze nie patrzę na niego jak na rywala. Lubię tę drużynę, lubię ich! – powiedział Cristiano Ronaldo w wywiadzie dla kanału „Piers Morgan Uncensored”.

