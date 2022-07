fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Cristiano Ronaldo według wieści ESPN jest zdecydowany, aby zmienić klub. Najnowsze informacje na temat Portugalczyka sugerują, że zawodnik chciałby dołączyć do Chelsea. Na dzisiaj sternicy The Blues nie zdecydowali jeszcze, czy złożyć oficjalną ofertę w sprawie transferu.

Cristiano Ronaldo miał wyrazić chęć rozstania z Man Utd

Portugalczyk ma kontrakt z klubem z Old Trafford ważny jeszcze przez rok

W mediach pojawiły się głosy, że 37-latek może zakotwiczyć w Chelsea, co ma sugerować spotkanie agenta piłkarza z Toddem Boehlym

Chelsea rozważa szokujący transfer

Cristiano Ronaldo ma umowę ważną do końca czerwca 2023 roku z Man Utd. Zawodnik wrócił do ekipy z Old Trafford latem minionego roku. W pierwszym sezonie po powrocie do angielskiej drużyny piłkarz wystąpił w 38 meczach, notując w nich 24 trafienia i trzy asysty.

ESPN daje natomiast do zrozumienia, że londyński klub jest w kontakcie z menedżerem piłkarza Jorge Mendesem. Za rozmowy z agentem Ronaldo ma odpowiadać współwłaściciel Chelsea Todd Boely, który po odejściu z klubu Mariny Granovskaia i Petra Cecha pełni funkcję dyrektora sportowego.

Przedstawiciele ekipy ze Stamford Bridge jednak nie tylko celują w transfer z udziałem CR7, ale także Neymara. Niemniej opiekun Chelsea Thomas Tuchel nie jest zainteresowany tego typu piłkarzem, jakim jest Brazylijczyk.

W kontekście Ronaldo trzeba dodać, że ostatnio zawodnik miał poprosić Jorge Mendesa o znalezienie nowego klubu. Z kolei Manchester United nie jest gotowy na wzmacnianie swoich rywali w walce o miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów. Tym samym klub z Old Trafford może zgodzić się na transfer z udziałem Portugalczyka, ale do teamu spoza Premier League.

