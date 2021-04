Cristiano Ronaldo ma kontrakt ważny z Juventusem do końca czerwca przyszłego roku. Tymczasem bardzo realny scenariusz zakłada, że Portugalczyk w trakcie najbliższego okienka transferowego rozstanie z klubem z Turynu. Piłkarz według informacji Tuttosport uzależnia swoją przyszłość w szeregach Starej Damy od tego, czy jego aktualnemu zespołowi uda się wywalczyć przepustkę do gry w Lidze Mistrzów.

Ronaldo do wzięcia?

Cristiano Ronaldo do Juventusu dołączył z konkretnym celem, mając poprowadzić turyńczyków do sukcesu w Lidze Mistrzów. Stara Dama czeka na triumf w elitarnych rozgrywkach od 1996 roku. W trakcie trwającej kampanii Juve zakończyło udział w Lidze Mistrzów po dwumeczu z Porto.

W lidze reprezentant Portugalii imponuje skutecznością. Na dzisiaj może pochwalić się bilansem 25 goli strzelonych w 29 spotkaniach. Warto jednak zaznaczyć, że w Serie A zawodnik ostatnią bramkę w starciu przeciwko Napoli, co miało miejsce 7 kwietnia. W bojach z: Genoą, Parmą i Fiorentiną bilans Ronaldo nie uległ zmianie.

Juventus w tym sezonie szans na obronę mistrzostwa praktycznie nie ma. Jednocześnie ekipa z Turynu koncentruje się na dwóch celach. Pierwszym jest wywalczenie możliwości gry w elitarnych rozgrywkach w kolejnej kampanii, a drugim triumf w Coppa Italia.

Przyszłość Portugalczyka uzależniona od realizacji celów Juve

Gdyby pierwszego z planów nie udało się zrealizować, to bardzo prawdopodobne jest, że z Juventusem rozstanie się portugalski piłkarz. W szeregach teamu z Allianz Stadium każdego roku Ronaldo inkasuje ponad 30 milionów euro. W przypadku braku gry w Lidze Mistrzów klub z Turynu nie byłby w stanie finansować kontraktu zawodnika, czytamy na łamach turyńskiego dziennika.

Gdyby ostatecznie Juventus był zmuszony do rozstania z piłkarzem, to podobno chętne na pozyskanie Ronaldo miałby być takie kluby jak: Paris Saint-Germain, czy Manchester United. Przypomnijmy, że 36-latek trafił do Juve w 2018 roku, kosztując wówczas 117 milionów euro.

