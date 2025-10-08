Cristiano Ronaldo wciąż o tym nie myśli! Zdradził najbliższe plany

Cristiano Ronaldo w 2023 roku dołączył do Al-Nassr, a teraz przygotowuje się do przyszłorocznych mistrzostw świata. 40-latek nie zamierza jeszcze kończyć piłkarskiej kariery.

fot. Maciej Rogowski Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo wciąż chce grać w piłkę. Nie mówi o emeryturze

Cristiano Ronaldo to bez wątpienia jeden z najlepszych piłkarzy w historii dyscypliny, a jego rywalizację z Leo Messim śledziły setki milionów ludzi z całego świata. Obecnie obaj zawodnicy są już u schyłku swoich karier – Argentyńczyk występuje na co dzień w Stanach Zjednoczonych, a Portugalczyk gra dla saudyjskiego Al-Nassr. W przyszłym roku spotkają się natomiast na mistrzostwach świata, które będą dla nich zwieńczeniem wielkich reprezentacyjnych karier.

Wydawało się, że po trudnym czasie w Manchesterze United Ronaldo będzie już bliski przejścia na emeryturę, ale od ponad dwóch lat cieszy się grą w Arabii Saudyjskiej. Niedawno przedłużył umowę z Al-Nassr do 2027 roku i zapewnia, że wcześniej na pewno nie zakończy kariery. Wciąż ma głód gry i cieszy się każdym kolejnym meczem. 40-latek nie wybiega natomiast w przyszłość i w pełni skupia się na przyszłorocznym mundialu.

– Chcę grać jeszcze przez parę lat. Muszę być szczery, dlatego nie mówię o wielu latach. Wciąż robię dobre rzeczy, pomagam klubowi oraz drużynie narodowej. Dlaczego więc miałbym tego nie kontynuować? Jestem pewien, że w dniu przejścia na emeryturę odejdę spełniony, ponieważ nieustannie daję z siebie wszystko (…) Teraz skupiamy się na wygraniu kolejnych meczów, awansie na Mistrzostwa Świata. Co się wydarzy na turnieju? Zobaczymy – wytłumaczył gwiazdor przy okazji odebrania nagrody Globe Prestige Award.