Paris Saint-Germain według informacji Corriere dello Sport jest otwarte na to, aby latem sprzedać Mauro Icardiego. Ciekawe jest to, że mistrzowie Francji mogą zgodzić się na wypożyczenie Argentyńczyka z opcją transferu definitywnego.

Będzie powrót do Serie A?

Paris Saint-Germain mogłoby porozumieć się z Romą w sprawie transferu Mauro Icardiego, sugerują włoscy dziennikarze. W ekipie ze Stadio Olimpico były piłkarz Interu Mediolan miałby być następcą Edina Dzeko.

Ostatnio nie milkną głosy, że latem rzymianie mają zrealizować dwa cele. Przede wszystkim do stołecznej drużyny mają trafić bramkarz i napastnik. Tym drugim miałby być właśnie Icardi.

Argentyńczyk może dołączyć do Romy jednak tylko wtedy, gdy z klubu odejdzie reprezentant Bośni i Hercegowiny. Dzeko ma umowę ze stołecznym klubem do końca czerwca 2022 roku. Niemniej po tym, co miał miejsce w trakcie trwającego sezonu, gdy zawodnik był w otwartym konflikcie z trenerem Paulo Fonseką, wydaje się, że jego los jest przesądzony. Mimo że obie strony doszło ostatecznie do porozumienia.

Plany Wilków może jeszcze pokrzyżować Stara Dama

Pewne jest jednak, że pozyskanie Argentyńczyka przez Romę nie będzie dla sterników Giallororssich łatwym zadaniem. Wpływ mogą mieć na to duże wymagania finansowe zawodnika. Zresztą warto wiedzieć, że nie tylko Roma może zainteresować się napastnikiem paryżan. Jeśli faktem okaże się, że z Juventusu odejdzie Paulo Dybala, to niewykluczone, że sternicy Bianconerich też zarzucą sieci na Icardiego.

28-latek aktualnie leczy kontuzję uda. Icardi w trakcie trwającej kampanii wystąpił łącznie w 19 meczach, zdobywając w nich siedem bramek i sześć asyst. Zawodnik wyceniany jest na 55 milionów euro.