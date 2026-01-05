Roma porozumiała się z Atletico. Napastnik musi zdecydować

AS Roma przyspiesza działania na rynku transferowym i coraz mocniej stawia na Giacomo Raspadoriego. Klub z Rzymu ma porozumienie z Atletico Madryt, ale kluczowa pozostaje decyzja samego napastnika.

Roma czeka na odpowiedź Raspadoriego

AS Roma nie skupia się wyłącznie na Joshui Zirkzee i intensyfikuje rozmowy w sprawie drugiego napastnika. Priorytetem stał się Giacomo Raspadori, który latem trafił do Atletico Madryt po mistrzowskim sezonie z Napoli. W Madrycie jego rola okazała się jednak znacznie mniejsza, niż zakładano, a mała liczba minut spędzonych na boisku otworzyły drzwi do zimowego transferu.

Giacomo Raspadori nie pojawił się na boisku w ostatnim meczu Atletico, co tylko wzmocniło sygnały płynące z klubu. Zarówno hiszpański zespół, jak i otoczenie piłkarza dopuszczają możliwość zmiany barw już w styczniu. Roma jest gotowa wykorzystać moment i zamknąć temat możliwie szybko.

Kluby osiągnęły już wstępne porozumienie finansowe. Operacja miałaby zamknąć się w kwocie poniżej 21 milionów euro, a kluczowym elementem jest korzystna formuła z prawem wykupu. Z perspektywy Romy to układ bezpieczny i elastyczny, pozwalający wzmocnić atak bez nadmiernego ryzyka.

Brakuje jednak zielonego światła od samego zawodnika. Raspadori nie zakładał, że po zaledwie pół roku w Hiszpanii znów będzie rozważał zmianę klubu. Wierzy, że może jeszcze wywalczyć miejsce w składzie Atletico, ale czas działa przeciwko niemu. Decyzję trzeba podjąć szybko, bo Roma nie zamierza czekać w nieskończoność.

