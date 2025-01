Roma chce wzmocnień. Zapłaci 45 mln euro za zawodnika Interu?

AS Roma w ostatnich dniach okna transferowego skupia się na sprowadzeniu Davide Frattesiego. Wychowanek Giallorossich, obecnie zawodnik Interu, chce zmienić klub z powodu braku gry pod wodzą Simone Inzaghiego, twierdzi "Calciomercato".

Independent Photo Agency Srl / massimo insabato / Alamy Na zdjęciu: Ranieri i Conte

Roma pracuje nad transferem Davide Frattesiego

AS Roma negocjuje z agentem Davide Frattesiego, ale kluczową kwestią pozostaje cena. Inter oczekuje za swojego pomocnika 40-45 milionów euro, podczas gdy Roma planuje zaproponować 30 milionów w kwocie podstawowej oraz dodatkowe 10-15 milionów w bonusach. To może być decydujący element, który przekona Marottę i Ausilio do zaakceptowania transakcji.

Choć Simone Inzaghi chciałby zatrzymać Frattesiego do końca sezonu, frustracja zawodnika z powodu ograniczonego czasu gry może przeważyć na korzyść transferu.

Roma widzi w Frattesim przyszłego lidera środka pola i filar budowy nowego projektu. Powrót do klubu z miasta, w którym się wychował, jest także marzeniem samego zawodnika. Jak dotąd, Frattesi wyraźnie dał do zrozumienia, że priorytetem jest dla niego transfer do Giallorossich.

Mimo zainteresowania ze strony drużyn z Premier League, gdzie kluby nie mają problemów z oferowaniem wysokich kwot, Frattesi wydaje się skoncentrowany na powrocie do domu.

Dla Romy transfer Frattesiego to nie tylko wzmocnienie kadry, ale także krok w kierunku budowy zespołu opartego na lokalnych talentach i zawodnikach związanych emocjonalnie z klubem. W najbliższych dniach okaże się, czy negocjacje zakończą się sukcesem, a Frattesi spełni swoje marzenie o powrocie do stolicy Włoch.

Zobacz również: Juventus na kartach historii Ligi Mistrzów. Rekord, którego nikt nie chciał