Roma chce wcisnąć Milanowi niechcianego napastnika

AC Milan szuka nowego napastnika po odejściu Oliviera Giroud. Głównym celem był Josua Zirkzee, ale negocjacje utknęły w martwym punkcie, co skłoniło Romę do zaoferowania Rossonerim Tammy'ego Abrahama, donosi włoski "Tuttosport".

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Tammy Abraham

Roma proponuje Milanowi transfer Abrahama

AC Milan jest zainteresowany sprowadzeniem Josuy Zirkzee z Bolognii, jednak napotkał poważne trudności w negocjacjach. Klub jest gotów zapłacić klauzulę wykupu zawodnika wynoszącą 40 milionów euro, ale nie chce wyłożyć dodatkowych 15 milionów euro na prowizję dla agenta Zirkzee, Kii Joorabchiana. To sprawiło, że rozmowy utknęły w martwym punkcie, a na horyzoncie nie widać żadnego przełomu w tej sprawie.

W tej sytuacji, według doniesień “Tuttosport”, Roma zaproponowała Milanowi alternatywne rozwiązanie w postaci Tammy’ego Abrahama. Angielski napastnik nie znajduje się w planach trenera Romy, Daniele De Rossiego, na sezon 2024/25. Giallorossi wyceniają Abrahama na 25 milionów euro, co czyni go tańszą opcją niż Zirkzee. Dodatkowo, jego zarobki wynoszące 4,5 miliona euro rocznie byłyby do zaakceptowania dzięki tak zwanemu dekretowi wzrostu, który nadal obowiązywał, gdy Abraham przeniósł się do Serie A w 2021 roku.

Przejście Tammy’ego Abrahama do Milanu miałoby kilka zalet. Angielski napastnik mógłby ponownie grać u boku swojego byłego kolegi z Chelsea, Fikayo Tomoriego, na San Siro. Jednak istnieją również pewne ryzyka. Abraham niedawno wrócił do gry po poważnej kontuzji więzadła krzyżowego, której doznał w 2023 roku. W sezonie 2023-24 rozegrał tylko 321 minut i strzelił jednego gola, co budzi pewne obawy co do jego formy i zdrowia. Obecnie trudno przewidzieć, jak do tej propozycji odniosą się Rossoneri.

