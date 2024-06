Górnik Zabrze szykuje kolejne transfery. Dyrektor sportowy ujawnia

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Milik ujawnił plany transferowe Górnika Zabrze

Łukasz Milik odkąd wrócił na stanowisko dyrektora sportowego Górnika Zabrze ciężko pracuje, by zbudować konkurencyjny zespół na kolejny sezon PKO Ekstraklasy. Trójkolorowi informowali w czerwcu o rozstaniach z kilkoma piłkarzami. Klub opuścili między innymi Daniel Bielica, Dani Pacheco czy Boris Sekulić. Górnik ogłosił też już cztery transfery do klubu. Najpierw poinformował o pozyskaniu Patrika Hellebranda, w czwartek potwierdził kolejne trzy wzmocnienia: Filipa Majchrowicza, Josemę i Manu Sancheza.

Jak się okazuje to nie koniec planów transferowych Górnika Zabrze. Łukasz Milik w rozmowie z klubowymi mediami zapowiedział, że klub szykuje kolejne wzmocnienia. Niewykluczone, że nowi piłkarze dołączą do zespołu Jana Urbana już w przyszłym tygodniu.

– Ogłosiliśmy czterech piłkarzy, ale nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Na pewno wzmocnimy kilka pozycji. Mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu, tak, by na obóz przygotowawczy wyjechała kadra skompletowana w 90 procentach. Na ten moment wszystko się na to zanosi, ale wiadomo, jakie są dzisiaj negocjacje. Wiemy, że mogą być jeszcze odejścia z klubu, bo nie wszystko zostało jeszcze rozstrzygnięte. Cały czas prowadzimy rozmowy, pracujemy, by ta kadra była jak najsilniejsza w przyszłym sezonie. Chcemy, by Górnik był jeszcze wyżej w ligowej tabeli i dawał jeszcze więcej radości – przyznał Łukasz Milik.

