Rodzina Nico Williamsa dała zgodę na wielki transfer. Decyzja zapadła

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Williams woli Barcelonę od Bayernu. Rodzina zaakceptowała transfer

Nico Williams jest o krok od wielkiego transferu, który ma kosztować około 60 milionów euro. Większość hiszpańskich źródeł jest przekonana, że gwiazdor Athletiku Bilbao przeniesie się do FC Barcelony. Natomiast wciąż pojawiają się plotki o możliwym zwrocie akcji, ponieważ z walki o skrzydłowego nie ma zamiaru rezygnować Bayern Monachium.

Bawarczycy regularnie kontaktują się z agentem Nico Williamsa, przedstawiając kolejne oferty. Jednak piłkarz twardo stoi przy swojej decyzji, którą jest dołączenie do Barcelony. Wydaje się, że ten ruch może zostać zakłócony już tylko przez problemy finansowe Dumy Katalonii.

Kataloński SPORT poinformował, że z decyzją piłkarza pogodziła się jego rodzina. Najbliżsi zawodnika zaakceptowali transfer do innego klubu, choć przez długi czas namawiali go do pozostania w Athletiku Bilbao. Brat Inaki oraz matka Maria Arthuer zdecydowanie woleliby oglądać Nico w barwach baskijskiego zespołu.

Rodzina chce dla 22-latka jak najlepiej i ma zamiar go wspierać w każdym wyborze. Nico Williams może liczyć na swoich bliskich niezależnie od tego, czy to będzie FC Barcelona, czy może Bayern Monachium.

Aktualizacja 10:50, 04.07.2025:

Athletic Bilbao ogłosił przedłużenie kontraktu z Nico Williamsem do 2035 roku. Klauzula piłkarza wzrośnie o 50%. Wszystko wskazuje na to, że transfer do FC Barcelony ponownie upadł.