Nico Williams wyjaśnił swoją decyzję. Dlatego odrzucił Barcelonę

Nico Williams przedłużył kontrakt z Athletikiem Bilbao. W rozmowie z klubowymi mediami gwiazdor powiedział, dlaczego nie zdecydował się na transfer do FC Barcelony.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Dlatego Nico Williams odrzucił Barcelonę

Saga transferowa dotycząca przenosin Nico Williamsa do FC Barcelony została zakończona w najmniej spodziewany sposób. Athletic Bilbao oficjalnie ogłosił podpisanie nowego kontraktu z piłkarzem. Umowa ma obowiązywać aż do 2035 roku i zakłada podwyższenie klauzuli wykupu o 50%, a więc do kwoty w granicach 90-100 milionów euro.

To ogromny szok dla wszystkich kibiców Dumy Katalonii, którzy witali zawodnika w klubie jeszcze przed oficjalnym porozumieniem. Zapewne jest to również trudny moment dla Lamine’a Yamala, bo gwiazdor Blaugrany był jednym z głównych zwolenników transferu Nico Williamsa.

Nico Williams wyjaśnił swoją decyzję w rozmowie z klubowymi mediami. Gwiazdor przyznał, że kierował się głosem serca, a głównym argumentem było to, że będzie mógł zostać ze swoimi ludźmi.

– Jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, dla mnie najważniejsze jest słuchanie swojego serca. Jestem tam, gdzie chcę być, ze swoimi ludźmi. To mój dom – wyznał Nico Williams.

Teraz FC Barcelona musi się skupić na innym celu, ponieważ priorytetem było wzmocnienie ataku. W minionych tygodniach w gronie kandydatów wymieniano nazwiska takie jak m.in. Rafael Leao i Luis Diaz.