ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Arsenal nie rezygnuje z transferu Rodrygo

Real Madryt przechodzi duże zmiany, a dotychczasowe odejścia i wzmocnienia to jeszcze nie wszystko. Pod dużym znakiem zapytania stoi przyszłość Rodrygo. Brazylijczyk ma obawy o swoją rolę w drużynie po zatrudnieniu nowego trenera. Xabi Alonso może zmienić ustawienie na grę dwójką napastników. Jeśli tak się stanie, to niewykluczone, że 24-latek najbardziej na tym ucierpi.

Całe zamieszanie stara się wykorzystać Arsenal, który szuka wzmocnień w ofensywie. Nie jest tajemnicą, że The Gunners uważnie obserwują sytuację Rodrygo. Skrzydłowy trafił na krótką listę życzeń i jest jednym z głównych celów transferowych dyrektora sportowego londyńczyków. Obok niego znajdują się również tacy gracze jak Nico Williams, Leroy Sane czy Morgan Rogers.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Z informacji Sky Sports wynika, że przyszłość Rodrygo powinna rozstrzygnąć się w przyszłym tygodniu. Wtedy zaplanowano spotkanie z piłkarzem i trenerem. Podczas rozmowy ma zostać omówiona aktualna sytuacja, a wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane. Warto dodać, że Rodrygo zdaniem dziennika Marca nie zamierza odchodzić z Realu Madryt.

W minionym sezonie Rodrygo wystąpił w 51 meczach, w których zdobył 14 goli i zaliczył 10 asyst. Obecna umowa wiążę go z Królewskimi do czerwca 2028 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 100 milionów euro.