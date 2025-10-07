Manchester City ma zamiar kontynuować współpracę z Rodrim. Wszystkie oferty za hiszpańskiego pomocnika mają być odrzucone. Real Madryt zatem może obejść się smakiem - donosi "TEAMtalk".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Manchester City nie ma zamiaru sprzedawać Rodriego

Manchester City w minionym sezonie miał olbrzymi problem. Poważna kontuzja Rodriego spowodowała, że cierpiała na tym cała drużyna. Hiszpański pomocnik wrócił już do zdrowia i znalazł się na ustach wszystkich kibiców. Zawodnik zaczął być łączony z Realem Madryt. Teraz jednak mistrz Europy i The Citizens mają inne zmartwienie, ponieważ piłkarz znów zmaga się z problemami zdrowotnymi.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje w sprawie przyszłości Rodriego przekazuje „TEAMtalk”. Otóż do przeprowadzki reprezentanta Hiszpanii do Realu Madryt zapewne nie dojdzie w najbliższej przyszłości. Manchester City planuje bowiem odrzucać wszystkie oferty za swoją gwiazdą. Żadna kwota transferowa nie przekona The Citizens do zmiany decyzji.

Real Madryt zatem może obejść się smakiem. Nie tak dawno pojawiła się informacja, że Królewscy są gotowi zapłacić aż 130 milionów funtów za Rodriego. Manchester City jednak postawił sprawę jasno. Warto zaznaczyć, że hiszpański pomocnik jest zobowiązany z The Citizens kontraktem, który obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.

Rodri reprezentuje barwy Manchesteru City od 2019 roku. Dotychczas hiszpański gwiazdor rozegrał 271 spotkań w koszulce The Citizens. Udało mu się zgromadzić na koncie 26 trafień, a także zaliczył 32 asysty.