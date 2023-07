Eldor Shomurodov miał świadomość, że nie ma dla niego miejsca w kadrze AS Romy na przyszły sezon. Wilki zdecydowały się wypożyczyć napastnika, który zwiąże się z Cagliari Calcio. Nowy pracodawca posiada prawo do wykupu reprezentanta Uzbekistanu.

Imago/Matteo Papini Na zdjęciu: Eldoar Shomurodov

Jose Mourinho przestał już wierzyć w Eldora Shomurodova

Reprezentant Uzbekistanu najbliższy sezon spędzi na wypożyczeniu w Cagliari Calcio

Roma liczy na pozbycie się niechcianego napastnika po sezonie

Shomurodov nie przekonał do siebie Jose Mourinho

W 2021 roku AS Roma pozyskała Eldoara Shomurodova z Genoi. Reprezentant Uzbekistanu miał jednak problem z aklimatyzacją w nowym zespole i odnalezieniem formy. W efekcie Wilki zdecydowały się wypożyczyć go do Spezii Calcio. Szybko stało się jasne, że dla powracającego w lipcu z wypożyczenia zawodnika nie ma miejsca w kadrze.

28-latek w 46 spotkaniach dla Romy zanotował zaledwie sześć trafień. Jose Mourinho skreślił już zawodnika, który został wypożyczony po raz kolejny. Tym razem do Cagliari Calcio. W jego umowie zawarto klauzulę wykupu na poziomie 10 milionów euro.

Shomurodov è del Cagliari 🇺🇿🔴🔵 pic.twitter.com/vLxzlHYbac — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) July 27, 2023

Włoskie media nie mają wątpliwości, że Shomurodov nie ma już żadnej przyszłości w Rzymie. Jeśli pokaże się z dobrej strony w nowym zespole, możliwe że uda mu się przenieść do niego na zasadzie transferu definitywnego.

