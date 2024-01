Reprezentant Polski zagra w La Liga. Wkrótce ogłoszenie transferu

Kamil Piątkowski zostanie wypożyczony z Red Bull Salzburg do Granady - informuje Matteo Moretto z serwisu Relevo. Klub La Liga ma wkrótce oficjalnie potwierdzić transfer.

IMAGO / Daniel Fernandez Perez Na zdjęciu: Kamil Piątkowski

Kamil Piątkowski opuści RB Salzburg

Polak uda się na półroczne wypożyczenie do Granady

Niebawem klub La Liga potwierdzi transfer

Kamil Piątkowski zostanie wypożyczony z Salzburga do Granady

Kamil Piątkowski to zawodnik RB Salzburg. Niestety środkowy obrońca nie może liczyć na regularne występy w barwach austriackiego klubu, dlatego w zimowym oknie znów zostanie wypożyczony. W sezonie 2022/2023 grał dla belgijskiego Gentu, zaś teraz ma trafić do Granady z La Liga. W Hiszpanii ma zostać przez pół roku, czyli do końca obecnych rozgrywek.

Jak informuje Matteo Moretto z portalu Relevo, oficjalne potwierdzenie transferu trzykrotnego reprezentanta Polski ma nastąpić już w piątek (5 stycznia). Pierwsze informacje o przenosinach Piątkowskiego przekazał serwis Ideal Granada.

W sezonie 2023/2024 Kamil Piątkowski zagrał w dziesięciu meczach, przebywając na boisku przez 572 minuty. W tym czasie udało mu się raz trafić do siatki, ale ogólnie jego występy nie przekonały trenera Gerharda Strubera.

