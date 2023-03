Michał Skóraś przybliża się do zagranicznego transferu. Skrzydłowy po sezonie najprawdopodobniej opuści Lecha Poznań. W piątek jego grę przeciwko Czechom z trybun oglądali przedstawiciele Galatasaray - informuje portal Sporx.com.

Michał Skóraś budzi spore zainteresowanie wśród zagranicznych klubów

Lech Poznań wyraził zgodę na letni transfer skrzydłowego

Występ reprezentanta Polski z Czechami z trybun śledzili przedstawiciele Galatasaray

Skóraś obierze zaskakujący kierunek?

Na skutek odejścia Jakuba Kamińskiego i problemów Joao Amarala rolę lidera ofensywy Lecha Poznań przejął w tym sezonie Michał Skóraś. Skrzydłowy udowodnił, że kibice zbyt szybko go skreślili, bowiem nie dostrzegli jego sporego potencjału. 23-latek imponuje przede wszystkim skutecznością w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy. Jego dobra forma zaowocowała powołaniem do reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w Katarze. W piątek Skóraś zaliczył swój drugi występ dla kadry narodowej.

Występ przeciwko Czechom z trybun oglądali przedstawiciele Galatasaray. Skóraś zaliczył asystę przy bramce Damiana Szymańskiego i dał pozytywny impuls drużynie, która tego dnia radziła sobie bardzo słabo. Lider tureckiej ekstraklasy wykazuje zainteresowanie polskim skrzydłowym. Nie jest to dla niego jedyny potencjalny kierunek, bowiem na swoich listach życzeń ma go wiele zagranicznych klubów.

Lech Poznań przygotowuje się do odejścia Skórasia już tego lata. 23-latek otrzymał zgodę na transfer i wszystko wskazuje na to, że z niej skorzysta. Kolejorz liczy na zarobek w okolicach siedmiu milionów euro, co byłoby jedną z największych sprzedaży w klubowej historii.

