Michał Karbownik wrócił do Brighton po niespełna rocznym wypożyczeniu w Fortunie Dusseldorf. Reprezentant Polski w angielskim klubie nie może liczyć na regularną grę, przez co szuka nowych rozwiązań. Jednak transfer blokują zbyt duże wymagania finansowe popularnych Mew.

IMAGO / Adam Starszyński / Newspix.pl Na zdjęciu: Fernando Santos i Michał Karbownik

Michał Karbownik ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Fortunie Dusseldorf

Po udanym pobycie na zapleczu Bundesligi wrócił do Brighton

W poszukiwaniu regularnej gry znów chciałby zmienić klub, ale Anglicy mają wygórowane żądania finansowe

Brighton blokuje transfer Karbownika. Wysokie wymagania finansowe Anglików

W poprzednim sezonie Michał Karbownik ponownie został wypożyczony z angielskiego Brighton. Lewy obrońca trafił do niemieckiej Fortuny Dusseldorf. 22-latek zaliczył udaną kampanię rozgrywek, stając się ważną postacią swojej drużyny. W 2. Bundeslidze rozegrał łącznie 26 spotkań, zdobył w nich 1 bramkę i zaliczył 5 asyst. Zaowocowało to powołaniem do reprezentacji Polski.

Polak w poszukiwaniu regularnej gry chciałby ponownie zagrać w innym klubie. Tym razem w grę wchodzi transfer definitywny. Jak informował BILD, zainteresowanie Karbownikiem wyraziły takie kluby jak HSV Hamburg, Schalke Gelsenkirchen i niedawno Hertha Berlin. Niestety w każdym przypadku na drodze do przenosin stanęły zbyt wysokie wymagania finansowe Brighton.