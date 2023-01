PressFocus Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Saga transferowa z udziałem reprezentanta Polski oficjalnie dobiegła końca. Jakub Kiwior został zaprezentowany przez Arsenal. 22-letni obrońca podpisał z Kanonierami kontrakt aż do 2028 roku.

Jakub Kiwior został zawodnikiem Arsenalu

Polski obrońca będzie występował w Londynie przynajmniej do czerwca 2028 roku

Kanonierzy zapłacą za niego łącznie 30 milionów euro

Jakub Kiwior zaprezentowany przez Arsenal

Jakub Kiwior był łączony między innymi z Borussią Dortmund, Atletico Madryt i największymi klubami Serie A, jednak do gry o podpis reprezentanta Polski wkroczył Arsenal, który przekonał 22-latka do przenosin na The Emirates. Kanonierzy zapłacą za niego Spezii 25 milionów euro kwoty podstawowej i pięć milionów euro w bonusach. Polak ma zarabiać w Londynie 2,5 mln euro rocznie.

W sobotę Kiwior pomyślnie przeszedł testy medyczne, a w niedzielę był obecny na trybunach Emirates Stadium podczas hitowego starcia Arsenal – Manchester United, które The Gunners w ostatnich minutach rozstrzygnęli na swoją korzyść.

Jak wczoraj zdradził Rafał Kędzior, który współpracuje z piłkarzem, z 22-latkiem wcześniej kontaktował się Mikel Arteta, który przedstawił mu plan na jego rozwój w szeregach lidera Premier League. Polski obrońca będzie walczył o miejsce w składzie Arsenalu z Gabrielem Magalhaesem.

Zobacz także: