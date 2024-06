Reprezentant Gruzji przed wielkim transferem. Chce go gigant La Liga!

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Giorgi Mamardashvili

Euro 2024 trampoliną do wielkiego transferu, Mamardashvili celem Atletico

Giorgi Mamardashvili bez wątpienia znajduje się w gronie najlepszych bramkarzy fazy grupowej Mistrzostw Europy 2024. Interwencje 23-latka nie raz ratowały skórę reprezentacji Gruzji, która dość sensacyjnie awansowała do 1/8 finału. Cegiełkę do historycznego sukcesu niewątpliwe dołożył ich golkiper, który ze względu na wysoką dyspozycję przykuł uwagę jednego z czołowych klubów w La Liga.

20-krotny reprezentant kraju to bardzo dobrze znana postać w realiach hiszpańskiej piłki. W lipcu 2021 roku został zawodnikiem Valencii, która zapłaciła za niego ok. miliona euro gruzińskiemu Dinamo Tibilisi. Teraz wszystko wskazuje na to, że Mamardashvili stoi przed szansą naprawdę dużego transferu. Jak twierdzi portal relevo.com Atletico Madryt widzi w nim następcę Jana Oblaka.

Przyszłość słoweńskiego bramkarza w Madrycie stoi pod znakiem zapytania. Gdyby dotychczasowy golkiper Atletico zdecydował się odejść w letnim oknie transferowym, to właśnie Mamardashvili ma być tym, który go zastąpi. Nietoperze za swojego zawodnika oczekują kwoty zbliżonej do 35 milionów euro, co może być pewną przeszkodą w finalizacji transferu. Wcześniej przez żądania Valencii z pomysłu sprowadzenia reprezentanta Gruzji wycofał się jeden z klubów w Premier League.

W minionym sezonie Giorgi Mamardashvili łącznie wystąpił w 37 meczach ligowych, w których 13 razy zachował czyste konto.