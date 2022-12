fot. PressFocus Na zdjęciu: Declan Rice

Wszystko wskazuje na to, że Declan Rice lada moment opuści szeregi West Hamu United. Reprezentant Anglii przekonuje, że jest gotowy na hitowy transfer.

Declan Rice przygotowuje się do odejścia z West Hamu United

Dojdzie do niego najprawdopodobniej w trakcie przyszłorocznego lata

Największe zainteresowanie pozyskaniem Anglika wykazuje Chelsea

Rice zazdrości swoim kolegom

Declan Rice od dłuższego czasu łączony jest z transferem do czołowego klubu Premier League. West Ham United stawiał dotychczas wygórowane żądania, a żadna z ekip nie była przekonana do wydania tak ogromnych pieniędzy. Defensywny pomocnik z każdym kolejnym sezonem udowadnia swoją wartość i wszystko wskazuje na to, że to będą dla niego ostatnie chwile w ekipie “Młotów”.

Na konferencji prasowej reprezentacji Anglii Rice przyznał, że jest gotowy na hitowy transfer, bowiem zamierza walczyć o największe trofea. Dojdzie do niego najprawdopodobniej w trakcie przyszłorocznego lata.

– Mówię o tym od dwóch lat. Od dłuższego czasu jestem w wysokiej dyspozycji i gram dobrze dla mojego klubu. Czuję, że naprawdę chcę to kontynuować i iść naprzód.

– Widzę moich przyjaciół, którzy grają w Lidze Mistrzów i zdobywają ważne trofea… mam tylko jedną karierę i po jej zakończeniu chcę spojrzeć w przeszłość i zobaczyć wszystko, co wygrałem, a także w jak wielkich meczach brałem udział. Jestem bardzo ambitny – mówi Anglik.

Rice najprawdopodobniej zostanie na Wyspach Brytyjskich. Faworytem do pozyskania go jest Chelsea, która już od dawna jest zainteresowana jego usługami. Na swoich radarach ma go również Liverpool, który planuje poważne wzmocnienia środka pola.

Zobacz również: Bruno Fernandes obserwowany przez giganta