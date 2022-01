Pressfocus Na zdjęciu: Tanguy Ndombele (w środku)

Tanguy Ndombele nie ma przyszłości w Tottenhamie. Francuza dość mają kibice oraz Antonio Conte. Francuz również liczyć na styczniowy transfer.

Tottenham pragnie sprzedać/wypożyczyć Ndombele

Francuz został ostatnio wygwizdany przez kibiców londyńskiej ekipy

Piłkarz jest gotowy do zmiany barw klubowych

Tottenham przed trudną misją

Fani Tottenhamu przyzwyczaili się do tego, że ich klub nie szaleje na runku transferowych, a właściciel rzadko sięga do portfela. Z tego powodu mocno utrudnione zadanie podczas pracy w Londynie miał Mauricio Pochettino. Argentyński trener na kilka miesięcy przed końcem kadencji otrzymał jednak piłkarza, dla którego Koguty pobiły swój rekord transferowy.

Latem 2019 roku szeregi Tottenhamu zasilił Tanguy Ndombele. O byłego gracza Lyonu zabiegały czołowe kluby, ale to londyńczycy wygrali wyścig o jego pozyskanie. Koguty za utalentowanego pomocnika zapłaciły francuskiej drużynie aż 60 milionów euro. Nie były to jednak dobrze wydane pieniądze.

Ndombele przez dwa i pół roku pobytu w Tottenhamie rozegrał 92 mecze. Strzelił w nich dziesięć goli i dziewięć asyst. Francuz nie imponował formą u Jose Mourinho, Nuno Espirito Santo, czy teraz Antonio Conte. Włoch dał 25-latkowi siedem szans na zaprezentowanie swoich umiejętności i prawdopodobnie żałuje tego.

W Tottenhamie nikt już nie liczy na Ndombele. Francuz w niedzielnym meczu Pucharu Anglii z Morecambe (3:1) został wygwizdany przez kibiców, którzy pragną jego odejścia. 25-latek również wyraża gotowość do styczniowego transferu. Klub będzie miał jednak problem ze sprzedaż tego zawodnika. Zarabia on bowiem 200 tysięcy funtów tygodniowo, a jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. Ndombele łączony był z przenosinami do Romy.

