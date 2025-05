Real chce kolejną gwiazdę Liverpoolu. Historia może się powtórzyć

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Ibrahima Konate pójdzie śladem Alexandra-Arnolda? Real jest na tak

Real Madryt po miesiącach spekulacji dopiął swego i osiągnął porozumienie z gwiazdą Liverpoolu. Latem do zespołu na zasadzie wolnego transferu dołączy Trent Alexander-Arnold. Niewykluczone, że w przyszłości sytuacja powtórzy się raz jeszcze, ponieważ Królewscy zarzucili sieci na kolejnego piłkarza The Reds, któremu wygasa kontrakt.

Od dłuższego czasu w mediach pojawiają się informacje, że na liście życzeń Królewskich jest Ibrahima Konate. Francuz to podstawowy piłkarz w wyjściowym składzie, lecz jego umowa wygasa w czerwcu 2026 roku. Na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, że obrońca miałby przedłużyć kontrakt. Co więcej, do ciekawych informacji dotarł dziennik Marca, sugerując możliwą powtórkę z niedawnej sytuacji.

Według znanego dziennika Liverpool zauważył identyczne zachowanie u Konate, jakie prezentował Alexander-Arnold. W związku z tym pojawiły się obawy, że po raz kolejny stracą ważnego gracza zupełnie za darmo na rzecz Realu Madryt.

Na ten moment trudno przewidzieć, jak potoczą się losy reprezentanta Francji. Real Madryt co prawda ma braki kadrowe na pozycji środkowego obrońcy, ale latem do klubu ma trafić Dean Huijsen. Ponadto głównym celem Królewskich ma być także William Saliba.

Konate jest piłkarzem Liverpoolu od lipca 2021 roku, gdy w zamian za 40 mln euro odszedł z RB Lipsk. W tym sezonie wystąpił w 40 meczach, zdobywając dwie bramki i notując dwie asysty.