Real Sociedad jest gotowy sprowadzić Masona Greenwooda. Do transakcji z Manchesterem United miałoby dojść w letnim okienku transferowym - podaje "Todofichajes".

IMAGO / Oscar J. Barroso / ZUMA Wire Na zdjęciu: Mason Greenwood

Mason Greenwood znalazł się w kręgu zainteresowań Realu Sociedad

Hiszpanie chcieliby zakontraktować Anglika już latem

Zawodnik obecnie przebywa na wypożyczeniu w Getafe

Mason Greenwood wzbudził zainteresowanie Realu Sociedad

Real Sociedad już rozmyśla nad transferami, które mogłyby dojść do skutku w letnim okienku transferem. Z informacji przekazanych przez dziennikarzy “Todofichajes” wynika, że “Erreala” zaczęła interesować się Masonem Greenwoodem. Przed działaczami z Anoeata Stadium trudne zadanie, bowiem Getafe, do którego jest wypożyczony Anglik, też widziałoby go u siebie na stałe.

Mason Greenwood nie ma przyszłości w Manchesterze United, dlatego klub jest gotowy wysłuchać ofert za niego. Warto przypomnieć, że zawodnik wrócił do gry po długim zawieszeniu, po tym jak został oskarżony o znęcanie się nad partnerką. Ostatecznie te zarzuty zostały wycofane.

Jednokrotny reprezentant Anglii w obecnie trwającym sezonie rozegrał 12 spotkań w barwach Getafe. W tym czasie udało mu się zdobyć cztery bramki, a także zaliczyć trzy asysty.

Sprawdź także: Bayern Monachium się nie zatrzymuje. Może wydać 60 mln euro