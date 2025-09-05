Ruszyła walka o Rodrygo. Gwiazdy zespołu zareagowały

Real Madryt na brak gwiazd w ofensywie nie może narzekać. Tymczasem według wieści TBR Football właśnie one miały ostatnio przekonywać Rodrygo do ważnej decyzji.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Kylian Mbappe i Vinicius Junior chcą pozostania Rodrygo w klubie

Real Madryt ma ambitne plany związane z kampanią 2025/2026. Królewscy przede wszystkim celują w mistrzostwo La Liga, ale chcą też namieszać w europejskich pucharach. Do zrealizowania takich celów musi być mocna i wyrównana kadra. Tymczasem ciekawe informacje na temat Rodrygo przekazał portal TBR Football.

Wiadomo nie od dzisiaj, że brazylijski piłkarz rozważał pożegnanie się z Królewskimi, nie widząc większych szans na regularną grę w Realu. Źródło jednak podało, że Kylian Mbappe i Vinicius Junior mieli odegrać ogromną rolę w tym, aby przekonać zawodnika do tego, by został w klubie.

Rodrygo ma analizować swoją przyszłość w Realu do najbliższego zimowego okna transferowego. Jeśli finalnie nie otrzyma wystarczającej liczby minut na boisku, to realny scenariusz zakłada, że piłkarz pożegna się z gigantem La Liga.

W trakcie letniego okna transferowego Rodrygo łączono przez media z różnymi ekipami. Między innymi chęć pozyskania zawodnika miały wykazywać takie kluby jak Arsenal, Liverpool czy Manchester City.

Aktualny kontrakt reprezentanta Brazylii z Los Blancos obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Rynkowa wartość 33-krotnego reprezentanta Brazylii jest natomiast szacowana na dziewięćdziesiąt milionów euro.

Rodrygo w tej kampanii wystąpił w dwóch meczach ligi hiszpańskiej. Spędził w nich na boisku łącznie 81 minut.

Czytaj więcej: Nie tylko Real i Liverpool. Barcelona też chce tego zawodnika