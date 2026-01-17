fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius nie chciał współpracować z Alonso. Real widzi szansę na porozumienie

Real Madryt zwolnił Xabiego Alonso po porażce z Barceloną w Superpucharze Hiszpanii. Debiut w roli trenera ma za sobą Alvaro Arbeloa, który według wstępnych ustaleń ma odpowiadać za wyniki zespołu do końca obecnego sezonu. Później zapadnie decyzja w jego sprawie, choć klub oczywiście przygląda się możliwym rozwiązaniom. Wymarzonym ruchem byłoby zatrudnienie Juergena Kloppa, który wstępnie interesuje się posadą na Santiago Bernabeu.

Zanim do tego dojdzie, Real chce najpierw wznowić temat nowej umowy dla Viniciusa Juniora. Nie jest tajemnicą, że gwiazdor nie miał po drodze z Alonso, który też nie cenił go najwyżej. W hiszpańskich mediach pojawiły się nawet informacje, że Brazylijczyk domagał się zwolnienia szkoleniowca i zapowiadał, że na pewno nie zostanie w zespole, o ile ten dalej będzie jego opiekunem.

Alonso w klubie już nie ma, dlatego Real dostrzega szansę na porozumienie z piłkarzem. Kontrakt Viniciusa obowiązuje tylko do 2027 roku, dlatego priorytetem klubu jest jego przedłużenie. Skrzydłowy wciąż jest bardzo ceniony w stolicy Hiszpanii, więc temat jego sprzedaży pojawi się jedynie w przypadku, gdy ten nie będzie widział swojej przyszłości w klubie.

Ten sezon jest dla Viniciusa bardzo przeciętny. W 28 meczach uzbierał sześć bramek i osiem asyst.