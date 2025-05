Tottenham dobije targu z Man City? Wielki talent celem Kogutów

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: James McAtee

James McAtee może wzmocnić szeregi Tottenhamu Hotspur

James McAtee nie może liczyć na regularne występy w barwach Manchesteru City. W zespole Obywateli panuje bowiem ogromna konkurencja, przez co ofensywny pomocnik pełni niezadowalającą rolę rezerwowego. Wiele wskazuje na to, że 22-latek odejdzie z drużyny The Citizens, aby w innej ekipie stać się zawodnikiem podstawowego składu. Niewykluczone, iż młodzieżowy reprezentant Anglii zmieni klub wewnątrz Premier League.

Z najnowszych informacji przekazanych przez brytyjski portal „TBR Football” wynika bowiem, że chrapkę na zakontraktowanie zdolnego piłkarza ma między innymi Tottenham Hotspur. Trener ekipy Kogutów – Ange Postecoglou – jest podobno wielkim fanem talentu pomocnika. Najbliższego lata młodzieniec będzie przebierał w ofertach, gdyż przyglądają mu się także dwa inne kluby, a mianowicie Nottingham Forest oraz Bayer Leverkusen.

James McAtee jest wychowankiem Manchesteru City, w którym spędził niemal całą dotychczasową karierę, z wyłączeniem kilkunastu miesięcy spędzonych na wypożyczeniu w Sheffield United. Bardzo perspektywiczny dwudziestodwulatek na boiskach angielskiej ekstraklasy rozegrał łącznie 47 meczów, zdobył 6 bramek i zaliczył 3 asysty. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia niezwykle utalentowanego zawodnika na około 18 milionów euro.

Kontrakt ofensywnego pomocnika z Manchesterem City obowiązuje do połowy 2026 roku.